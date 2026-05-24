Aspial Corporation Aktie
WKN DE: A0JL5E / ISIN: SG1G71871634
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24.05.2026 12:38:35
Directors increase stakes in Aspial Lifestyle, Raffles Medical, Centurion, among others
Leading the buyback tally is Singtel, with 25.5 million shares purchased at an average of S$4.76 apieceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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