Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Aspial Corporation Aktie

Aspial Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL5E / ISIN: SG1G71871634

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24.05.2026 12:38:35

Directors increase stakes in Aspial Lifestyle, Raffles Medical, Centurion, among others

Leading the buyback tally is Singtel, with 25.5 million shares purchased at an average of S$4.76 apieceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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