Sheffield Green Aktie
WKN DE: A3EYV7 / ISIN: SGXE15230159
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15.11.2026 14:54:04
Directors increase stakes in Info-Tech, MoneyMax, UltraGreen.ai, Sheffield Green, among others
OVER the five sessions through to Nov 12, more than 60 filings relating to directors’ interests and substantial shareholdings were filed for...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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