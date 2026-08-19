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WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000

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19.08.2026 14:50:01

Director's Vote of Confidence: Mobileye Insider Buys Nearly 12,000 Shares Post-Decline

Safroadu Yeboah-Amankwah, Director of Mobileye Global (NASDAQ:MBLY), purchased 11,841 shares of the company's Class A Common Stock on Aug. 6, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.46); post-transaction value based on Aug. 6, 2026, market close ($8.42).Mobileye Global is a leading provider of autonomous driving and advanced driver assistance technologies with a market capitalization of $7.5 billion and TTM revenue of $2 billion. The company's competitive advantage derives from its sophisticated computer vision algorithms and real-time processing capabilities that enable vehicles to perceive and respond to their environment with minimal latency. Despite current profitability challenges, Mobileye maintains a strategic position in the rapidly expanding autonomous vehicle market, serving a diverse customer base of global automotive manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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