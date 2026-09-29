Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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29.09.2026 17:02:00
Direkter Datenaustausch: Deutsche Telekom und Cloudflare verkünden Kooperation
Die Telekom-Tochter T-Systems wird künftig Produkte des kalifornischen CDN-Riesen vertreiben. Die Zusammenarbeit könnte auch Netzprobleme lindern helfen.
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Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
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29.09.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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29.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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29.09.26
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
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|03.09.26
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