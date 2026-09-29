Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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29.09.2026 17:02:00

Direkter Datenaustausch: Deutsche Telekom und Cloudflare verkünden Kooperation

Die Telekom-Tochter T-Systems wird künftig Produkte des kalifornischen CDN-Riesen vertreiben. Die Zusammenarbeit könnte auch Netzprobleme lindern helfen.

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
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