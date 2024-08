Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank ändert sich

Das Direktorium ist das operative Führungsorgan in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). ÖVP-Arbeits- und -Wirtschaftsminister Martin Kocher wird wie erwartet im September 2025 OeNB-Gouverneur Robert Holzmann im Amt nachfolgen, Vize-Gouverneurin wird Edeltraud Stiftinger ab 1. Dezember 2024. Ins Direktorium einziehen sollen kommendes Jahr auch Josef Meichenitsch, zudem soll Thomas Steiner im Direktorium bleiben.

Das Gremium besteht traditionell aus vier Mitgliedern: dem Gouverneur, dem Vize-Gouverneur und zwei weiteren Personen. Die Mitglieder werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Regierung ernannt, die Bestellung erfolgt auf sechs Jahre. Wiederernennungen sind möglich.

Der Gouverneur der OeNB verfügt über Sitz und Stimme im EZB-Rat, dem obersten Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei der Wahrnehmung dieser Funktion ist er (oder sein Vertreter) nicht an Beschlüsse des Direktoriums oder des Generalrats gebunden und unterliegt auch sonst keinerlei Weisungen.

Aktuell besteht das Direktorium aus Robert Holzmann (Gouverneur), Gottfried Haber (Vize-Gouverneur) sowie den beiden Direktoren Eduard Schock und Thomas Steiner, deren Mandate jeweils noch rund ein Jahr laufen.

Das ändert sich schrittweise bis auf Steiner. Das Personalpaket wird noch am Dienstag per Umlaufbeschluss im Ministerrat beschlossen, hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen. Neben dem früheren IHS-Chef und scheidenden Spitzenpolitiker Kocher als Gouverneur kommt Stiftinger als scheidende Chefin des Austria Wirtschaftsservice (aws). Meichenitsch gilt als Grünen-naher Fachmann.

Neben dem Direktorium gibt es auch den Generalrat der Nationalbank, der das oberste Aufsichtsorgan - also eine Art Aufsichtsrat - darstellt. Er hat vor allem die Aufgabe, das Direktorium zu beraten. Zudem schlägt der Generalrat der Regierung im Falle einer Neubesetzung im Direktorium die Mitglieder vor.

Dieses Gremium besteht aus dem Präsidenten oder einer Präsidentin, einem Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin und acht weiteren Mitgliedern. Der Präsident ist zudem Vorsitzender der Generalversammlung, die jedes Jahr in den ersten sechs Monaten stattfindet und unter anderem den Jahresabschluss genehmigt. Die Ernennung der Mitglieder erfolgt über die Bundesregierung für die Dauer von 5 Jahren. Eine Wiedernennung ist möglich. Präsident des Generalrates ist derzeit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Vize-Präsidentin ist ÖGB-Geschäftsführerin Ingrid Reischl.

