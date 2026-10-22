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22.10.2026 12:09:38

Direktverbindung Berlin-Paris soll bis Dezember zurückkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Züge zwischen Berlin und Paris sollen spätestens zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wieder ohne Unterbrechung unterwegs sein. "Ein genaues Datum kann erst nach Abschluss entsprechender Tests genannt werden", teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Die Verbindung ist seit dem Sommer aufgrund technischer Probleme unterbrochen. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss deshalb in Frankfurt oder Mannheim umsteigen. Konkret geht es laut Bahn um Schwierigkeiten mit dem europäischen Zugleitsystem ETCS, mit dem die Firma Alstom derzeit die Züge des bundeseigenen Konzerns auf der Strecke ausrüstet.

Seit Dezember 2024 bietet die Deutsche Bahn die Direktverbindung zwischen Paris und Berlin an. Die Strecke ist trotz einer Fahrzeit von knapp acht Stunden äußerst beliebt./maa/DP/mis

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