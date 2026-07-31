Dirtt Environmental Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dirtt Environmental Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie generiert.

Dirtt Environmental Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 53,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at