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08.05.2026 06:31:29
Dirtt Environmental Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Dirtt Environmental Solutions lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Auf der Umsatzseite hat Dirtt Environmental Solutions im vergangenen Quartal 58,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dirtt Environmental Solutions 59,3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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