Dirtt Environmental Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dirtt Environmental Solutions präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dirtt Environmental Solutions ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CAD vermeldet.

Dirtt Environmental Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at