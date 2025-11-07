|
07.11.2025 06:31:29
Dirtt Environmental Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dirtt Environmental Solutions präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dirtt Environmental Solutions ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CAD vermeldet.
Dirtt Environmental Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.