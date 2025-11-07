Disa India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Disa India lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Disa India ein EPS von 85,88 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 867,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at