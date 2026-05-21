Disa India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Disa India hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 90,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 87,47 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Disa India 908,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,08 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 368,72 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Disa India 346,72 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,90 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,25 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at