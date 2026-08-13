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13.08.2026 06:31:29
Disa India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Disa India veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 72,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 89,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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