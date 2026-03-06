Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
06.03.2026 14:52:00
Disappointing weight-loss-drug trial results from Zealand Pharma send shares tumbling
Zealand Pharma obesity drug showed disappointing weight loss in a Phase 2 trial.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zealand Pharma A-S
|
18.02.26
|Ausblick: Zealand Pharma A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Zealand Pharma A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Zealand Pharma A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Zealand Pharma A-S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|4 060,00
|1,63%
|Zealand Pharma A-S
|33,36
|-32,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.