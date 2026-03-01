Disc Medicine Aktie

WKN DE: A3D063 / ISIN: US2546041011

01.03.2026 20:10:00

Disc Medicine CFO Sells $720k Worth of Shares Amid FDA Rejection

Jean M. Franchi, Chief Financial Officer of Disc Medicine (NASDAQ:IRON), executed open-market sales of 11,156 shares for approximately $720,000 across three transactions on Feb. 17 and Feb. 18, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($64.51); post-transaction value based on Feb. 18, 2026 weighted average price ($64.51). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
