Disc Medicine Aktie
WKN DE: A3D063 / ISIN: US2546041011
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21.04.2026 18:53:09
Disc Medicine Insider Sells $380K in Stock Amid 70% One-Year Surge
William Jacob Savage, Chief Medical Officer of Disc Medicine (NASDAQ:IRON), reported the sale of 5,731 shares of common stock in multiple open-market transactions on April 13, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($66.38).Note: 1-year performance is calculated using April 13, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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