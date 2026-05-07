Disc Medicine veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Disc Medicine hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at