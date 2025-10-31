Disco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Disco hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 296,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Disco noch ein Gewinn pro Aktie von 274,35 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 104,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at