Disco: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Disco lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Disco ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 848,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 792,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,830 USD gegenüber 0,750 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,90 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at