Disco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Disco lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Disco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 709,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 613,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at