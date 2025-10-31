Disco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Disco hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,180 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 709,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 644,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at