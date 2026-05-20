Discord Aktie
WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01
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20.05.2026 09:36:00
Discord: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Standard, aber nur für Anrufe
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll Anbieter und Angreifer im Netz hindern, sensible Inhalte einzusehen. Discord aktiviert das für Anrufe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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