Discount Print USA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Discount Print USA lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Discount Print USA mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at