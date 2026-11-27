Discount Print USA hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at