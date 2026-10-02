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02.10.2026 16:34:38
Discounter Action ruft Fruchtgummis wegen Schimmelgefahr zurück
AMSTELVEEN (dpa-AFX) - Die Ladenkette Action hat Fruchtgummis der Marke Cokoc zurückgerufen. Wegen möglicher Schimmelbildung seien sie nicht für den Verzehr geeignet, teilte das niederländische Unternehmen mit.
Es handelt sich um "Cokoc Fruchtgummis Spiegeleier, 80 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.10.2027. Sie waren vom Juli bis September in Action-Filialen in Deutschland verkauft worden. Bei dem Produkt sei festgestellt worden, dass sich vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums Schimmel bilden könne.
Kunden könnten das Produkt in eine Filiale zurückbringen und den Kaufpreis zurückbekommen. Ein Kassenzettel sei nicht nötig./xx/DP/men
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