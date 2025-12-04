DiscoverIE Announces Acquisition Of Trival Antene

(RTTNews) - discoverIE Group plc (DSCV.L) announced the acquisition of Trival Antene, a Slovenian-based designer and manufacturer of communication antennae and masts for defence and professional applications. Trival is being acquired for an initial cash consideration of 45.5 million euros, before expenses. Also, deferred consideration of up to 1.65 million euros will be payable subject to certain conditions twelve months from completion and an earn-out of up to 5.5 million euros will be payable subject to Trival achieving certain growth and performance conditions in the period up to 31 March 2028.

Trival produces antennae used principally in land-based defence applications including handheld, manpack, mobile and fixed radio communications systems and sells internationally into approximately 70 countries.