Discovery Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Discovery Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Discovery Communications -0,180 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,90 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at