Discovery-Corp Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Discovery-Corp Enterprises lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at