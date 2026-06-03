Discovery Energy Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Discovery Energy Metals lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Discovery Energy Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,150 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at