Discovery Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Discovery Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,10 CAD. Im letzten Jahr hatte Discovery Mining einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 519,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 326,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at