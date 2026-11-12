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12.11.2026 06:31:28
Discovery Silver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Discovery Silver hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 370,6 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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