Dish Network präsentierte Quartalsergebnisse

Dish Network hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,820 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,21 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,646 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at