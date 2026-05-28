Dish TV India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dish TV India präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dish TV India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,090 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 2,43 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,44 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,200 INR. Im Vorjahr waren -2,530 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dish TV India im vergangenen Geschäftsjahr 11,63 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dish TV India 15,68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at