Dish TV India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dish TV India hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 26,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 33,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dish TV India 39,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Dish TV India vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 29,04 Prozent auf 185,43 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 131,59 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at