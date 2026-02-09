Dish TV India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dish TV India hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at