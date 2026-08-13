Dish TV India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dish TV India hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dish TV India vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dish TV India 2,66 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,29 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at