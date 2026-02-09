Dish TV India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dish TV India hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,83 Prozent auf 2,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Dish TV India 3,73 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at