Dish TV India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dish TV India hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,05 Prozent auf 28,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dish TV India 38,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at