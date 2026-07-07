Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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07.07.2026 19:01:17
Disney accuses US media regulator of trying ‘to sit in the editor’s chair’
Media giant claims FCC investigation into talk show ‘The View’ could violate First Amendment of American constitutionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Walt Disney
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07.07.26
|Disney accuses US media regulator of trying ‘to sit in the editor’s chair’ (Financial Times)
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30.06.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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30.06.26
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|Walt Disney
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|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
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