Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
11.02.2026 01:07:54
Disney advert banned for showing 'disturbing' severed body
Disney argued the severed figure in the advert was a robot and "visually distinct from a human".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
