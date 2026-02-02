Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
02.02.2026 08:56:00
Disney-Aktie: Disney vor Personalentscheidung - D’Amaro als CEO im Gespräch
Der Verwaltungsrat dürfte schon in kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit der Wahl von D'Amaro würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Bog Iger enden.
D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Das Kontrollgremium könne sein Urteil aber auch noch ändern, hieß es in dem Bericht weiter. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und werde sich dazu äußern, wenn die Wahl getroffen sei, hieß es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.
Walt Walt Disney legt an diesem Montag Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Kürzlich noch hieß es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, dass im Frühjahr 2026 die Nachfolge von Iger geregelt werden solle.
BURBANK (dpa-AFX)
Analysen zu Walt Disney
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
