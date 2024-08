Disney-Aktie gefragt: Angeschlagene Meyer Werft soll vier Schiffe für Disney bauen

Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den größten Auftrag in der Geschichte der Meyer Werft. Das Volumen der Bestellung nannte die Werft aus dem niedersächsischen Papenburg aber nicht.

Die vier Schiffe sollen von 2027 bis 2031 abgeliefert werden. Details zu Design, Namen und Routen seien derzeit in der Entwicklung. "Diese neuen Aufträge sind für den Betriebsrat sowie alle Kolleginnen und Kollegen ein weiteres starkes und positives Signal für die Zukunft der Arbeitsplätze in Papenburg", sagte Inhaber Bernard Meyer, der die Vereinbarung mit Disney in der vergangenen Woche unterzeichnete.

340 Stellen sollen wegen milliardenschwerer Finanzlücke gestrichen werden

Die Meyer Werft steckt in der schwersten Krise ihrer mehr als 200-jährigen Existenz und muss zur Finanzierung von Schiffsneubauten bis Ende 2027 mehr als 2,7 Milliarden Euro aufbringen. Die Verträge für die Kreuzfahrtschiffe waren zum Teil vor der Corona-Pandemie abgeschlossen worden und sehen keine Anpassung an die seitdem drastisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise vor. Rund 80 Prozent des Kaufpreises bekommt die Werft erst bei der Ablieferung, sodass sie den Bau mit Krediten zwischenfinanzieren muss.

Anfang Juli einigte sich die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat und der IG Metall daher auf ein Restrukturierungskonzept. 340 der mehr als 3.000 Stellen sollen demnach abgebaut werden. Zudem sollen ein Aufsichtsrat und ein Konzernbetriebsrat geschaffen und der Unternehmenssitz von Luxemburg nach Deutschland zurückverlegt werden. Im Gespräch sind auch staatliche Hilfen vom Bund und dem Land Niedersachsen.

