Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
02.02.2026 12:52:22
Disney-Aktie gesucht: Ergebnis steigt mehr als erwartet - auch Umsatz legt zu
Im ersten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Walt Disney 1,63 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem der Micky Maus-Konzern im Vorjahreszeitraum noch 1,40 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte. Experten hatten prognostiziert, dass das EPS im Berichtszeitraum nun auf 1,57 US-Dollar steigen würde.
Der Umsatz des Mediengiganten, zu dem unter anderem Marvel und das Star Wars-Franchise gehören, lag im ersten Quartal bei 25,98 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Disney die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 25,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der US-Konzern 24,60 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Im vorbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Disney-Aktie zeitweise mit mit einem Plus von 2,77 Prozent auf 115,98 US-Dollar auf die Zahlen.
Redaktion finanzen.at
