Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Bücher geöffnet 02.02.2026 12:52:22

Disney-Aktie gesucht: Ergebnis steigt mehr als erwartet - auch Umsatz legt zu

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat vor Beginn des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt.

Im ersten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Walt Disney 1,63 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem der Micky Maus-Konzern im Vorjahreszeitraum noch 1,40 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte. Experten hatten prognostiziert, dass das EPS im Berichtszeitraum nun auf 1,57 US-Dollar steigen würde.

Der Umsatz des Mediengiganten, zu dem unter anderem Marvel und das Star Wars-Franchise gehören, lag im ersten Quartal bei 25,98 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Disney die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 25,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der US-Konzern 24,60 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Disney-Aktie zeitweise mit mit einem Plus von 2,77 Prozent auf 115,98 US-Dollar auf die Zahlen.

Redaktion finanzen.at

