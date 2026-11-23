Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Lang ersehnter Film
|
23.11.2026 10:03:00
Disney-Aktie höher: Marvel lüftet Geheimnis um Kate Bishop in "Avengers: Doomsday"
Dann schwenkt sie die Kamera auf einen schwarzen Regiestuhl, auf dem ihr Name geschrieben steht. Dazu schreiben Marvel und Disney: "Seht euch Hailee Steinfeld in Disneys "Wie verhext" an, bevor sie in "Avengers: Doomsday" zurückkehrt." Die 29-Jährige spielte Bishop zuvor im Jahr 2021 in der Serie "Hawkeye" und in "The Marvels" im Jahr 2023.
In einem früheren Interview mit "Variety" sagte Steinfeld, es sei ein Privileg, einen Charakter zu spielen, der jeden inspirieren könnte. "Kate Bishop ist eine Figur, die ich beim Aufwachsen nur zu gerne gehabt hätte - jemand, der absolut ehrgeizig ist, zielstrebig und diszipliniert, und es auf sich nimmt, das zu tun, was er tun muss, um seine Ziele zu erreichen."
Zuletzt war Steinfeld unter anderem im mehrfach Oscar-prämierten Film "Blood & Sinners" zu sehen. "Avengers: Doomsday" erscheint im Dezember in den deutschen Kinos.
Die Disney-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 0,86 Prozent auf 119,00 US-Dollar.
/lek/DP/zb
LOS ANGELES (dpa-AFX)
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