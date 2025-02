Disney-Aktie im Plus: Walt Disney mit mehr Umsatz und Gewinn

Im ersten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Walt Disney 1,76 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem der Micky Maus-Konzern im Vorjahreszeitraum noch 1,04 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte. Experten hatten prognostiziert, dass das EPS im Berichtszeitraum nun auf 1,45 US-Dollar steigen würde.

Der Umsatz des Mediengiganten lag im ersten Quartal bei 24,7 Milliarden US-Dollar. Damit traf Disney die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 24,67 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der US-Konzern 23,41 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Walt Disney überrascht dank 'Moana 2' und Streaming-Geschäft positiv

Dank eines starken Streaming-Geschäfts und durch den Erfolg des Animationsfilms "Moana 2" hat das US-Medienunternehmen Walt Disney zum Start in sein neues Geschäftsjahr die Markterwartungen übertroffen. Umsatz und Gewinn fielen höher aus als erwartet, wie aus den am Mittwoch in Burbank von Disney vorgelegten Zahlen hervorgeht. In anderen Geschäftsbereichen, unter anderem dem TV-Geschäft und dem Betrieb der Themenparks, lief es hingegen weniger rosig. An der Börse wurde außerdem bemängelt, dass die Prognose nicht erhöht wurde.

Der bereinigte operative Gewinn zog in dem bis Ende Dezember gelaufenen ersten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 5,1 Milliarden Dollar an. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn kletterte sogar noch etwas stärker auf knapp 2,6 Milliarden Dollar. Das Quartal sei ein starker Start in das Geschäftsjahr gewesen, sagte Disney-Chef Bob Iger laut Mitteilung. Er sei weiterhin zuversichtlich, was die Wachstumsstrategie angehe.

Im vorbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Disney-Aktie zeitweise mit einem Plus von 1,49 Prozent auf 114,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / (dpa-AFX)