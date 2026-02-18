Walt Disney Aktie

Walt Disney Aktie

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

Jubiläum 18.02.2026 08:05:39

Disney-Aktie: Miley Cyrus erinnert an "Hannah Montana" zum 20. Jubiläum auf Disney+

Disney-Aktie: Miley Cyrus erinnert an "Hannah Montana" zum 20. Jubiläum auf Disney+

Sängerin Miley Cyrus lässt 20 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-amerikanischen TV-Show "Hannah Montana" ihren damaligen Aufstieg zum Disney-Kinderstar Revue passieren.

Für den 24. März sei die Ausstrahlung einer Sondersendung mit der 33-Jährigen auf dem Streamingdienst Disney+ geplant, teilte der Unterhaltungskonzern mit. Die Jubiläumsausgabe werde vor Live-Publikum aufgezeichnet und enthalte ein Interview mit der Schauspielerin. Binnen weniger Stunden erntete die Ankündigung auf Instagram mehr als 1,8 Millionen Likes und Zehntausende Kommentare.

""Hannah Montana" wird immer ein Teil von mir sein", zitierte Walt Disney den früheren Kinderstar Cyrus. Mit damals 13 Jahren hatte sie 2005 für die Rolle einer Schülerin vorgesprochen, die ein Doppelleben als Popstar führt. Die Serie machte Cyrus zum Star und brach Quotenrekorde. Allein ein Soundtrack zur Show - auf dem Cyrus auch selbst sang - verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal. In den Jahren danach machte sich die Patentochter von Country-Ikone Dolly Parton vor allem musikalisch einen Namen und schaffte es mit mehreren internationalen Hits in die Charts.

/ngu/DP/zb

BURBANK (dpa-AFX)

02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Nikkei legt kräftig zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Der japanische Aktienmarkt zieht zur Wochenmitte an.
