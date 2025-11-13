Disney-Aktie rutscht ab: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern verfehlt Prognosen

Für Anleger von Walt Disney wurde es am Donnerstag spannend: Der Unterhaltungskonzern hat seine Zahlen zum jüngsten Quartal und dem abgeschlossenen Geschäftsjahr präsentiert.

Der Entertainment-Riese Walt Disney hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Damit steigerte das Unternehmen seinen Gewinn nach einem EPS von 0,25 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen wurden dabei jedoch verfehlt: Experten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,05 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz belief sich auf 22,5 Milliarden US-Dollar, im Vorjahrszeitraum hatte Disney noch 22,45 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Expertenschätzungen hatten sich hier jedoch auf 22,76 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im Gesamtjahr summierte sich das EPS auf 6,85 US-Dollar (Vorjahr: 2,72 US-Dollar), das war mehr als von den Experten mit 5,87 US-Dollar je Aktie erwartet worden war. Zeitgleich setzte Disney im Gesamtjahr 94,4 Milliarden Dollar um und konnte - nach Umsätzen in Höhe von 90,90 Milliarden US-Dollar im Vorjahr - damit die Analystenschätzungen von 94,76 Milliarden US-Dollar nicht ganz übertreffen.

Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney blickt zurückhaltend auf die kommenden Wochen. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kinostart von "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" dürften den Gewinn im ersten Geschäftsquartal schmälern, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem geplanten Kinostart von "Avatar" am 19. Dezember bleiben vor Quartalsende nämlich nur noch wenige Wochen für Umsätze an den Kinokassen. Zudem bremst der Rückgang der politischen Werbung Disneys TV-Geschäft, ebenso wie der Zeitpunkt der Ausgaben für Sportrechte. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

Im Geschäft mit Kreuzfahrten und Themenparks fallen ebenfalls zunächst einmal Ausgaben an, etwa für Arbeiten an Schiffen. Insgesamt dürfte das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) daher erst in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnehmen, schätzt der Konzern. So will Walt Disney im Vergleich zu 2025 den bereinigten Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich steigern. Zudem sollen Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden und damit doppelt so viel wie bisher. Die Dividende wurde auf 75 Cent je Halbjahr angehoben.

Unterm Strich verdiente Walt Disney unter anderem dank Steuergutschriften, sowie geringerer Restrukturierungskosten im Gesamtjahr 12,4 Milliarden Dollar und damit zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr.

Die Disney-Aktie zeigt sich im Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 8,31 Prozent tiefer bei 106,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX