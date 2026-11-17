Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Experten-Prognosen
|
17.11.2026 13:39:03
Disney-Aktie schwächelt: Umsatz übertrifft Prognosen, doch schwacher Gewinn belastet den Kurs
Der Entertainmentriese Walt Disney hat am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2026 präsentiert.
Gewinn je Aktie im Fokus
Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Vorfeld für das Schlussquartal durchschnittlich 1,68 US-Dollar erwartet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte Disney 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Tatsächlich belief sich der Gewinn nun auf 1,51 US-Dollar, damit lag das Ergebnis unter den Schätzungen.
Umsatzentwicklung bei Disney
Auch auf der Umsatzseite waren die Erwartungen klar definiert: Experten hatten im Schnitt mit Erlösen von 25,16 Milliarden US-Dollar gerechnet nach 22,49 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Das tatsächliche Umsatzvolumen erreichte 25,9 Milliarden US-Dollar, damit fiel das Wachstum besser als erhofft aus.
Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 5,63 US-Dollar. Zudem setzte Disney 102,3 Milliarden US-Dollar um.
So reagiert die Disney-Aktie
An der Börse stößt der Quartalsbericht auf eine negative Kursreaktion. Die Disney-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 116,93 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at
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