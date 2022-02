Disney-Aktie springt nachbörslich an: Disney mit besser als erwarteten Zahlen

Walt Disney hat mit seinen Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen. Das EPS belief sich im Berichtszeitraum auf 1,06 US-Dollar nach 0,320 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Analystenschätzung: 0,737 US-Dollar je Anteilsschein).

Auf Umsatzseite lief es ebenfalls deutlich besser als vor Jahresfrist, die Erlöse zogen von 16,25 Milliarden US-Dollar auf 21,82 Milliarden US-Dollar an. Experten hatten den Umsatz im Vorfeld bei 20,27 Milliarden US-Dollar gesehen.

Die Disney-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE deutlich höher und springt in einer ersten Reaktion um 8,48 Prozent auf 159,80 US-Dollar an.



Redaktion finanzen.at