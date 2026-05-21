Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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22.05.2026 00:20:06

Disney Already Facing Lawsuit Over Controversial Facial Scanning at Theme Parks

Disney says the biometric technology, implemented late last month, is designed to streamline guest entry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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