Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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22.05.2026 00:20:06
Disney Already Facing Lawsuit Over Controversial Facial Scanning at Theme Parks
Disney says the biometric technology, implemented late last month, is designed to streamline guest entry.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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