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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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28.04.2026 03:43:41
Disney and Make-A-Wish Team Up to Grant Life-changing Wishes for Kids Around the World During “Disney Week of Wishes”
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) today launched “Disney Week of Wishes,” an annual celebration of its longstanding relationship with Make-A-Wish that harnesses the full power of Disney’s stories, characters, and experiences across the company to grant life-changing wishes for children around the globe. As the world’s largest WishMaker, Disney grants a wish every hour of every day, and this special week will spotlight nearly 200 signature wish experiences. HiWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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